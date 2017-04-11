'İÇKİ İÇME' DİYEN 80 YAŞINDAKİ DEDEYE 20 BIÇAK DARBESİ
Tekirdağ'ın Saray İlçesi'nde alkollü olarak eve gelen 28 yaşındaki Kurtuluş Cengiz, kendisini içki içmemesi konusunda uyaran dedesi 80 yaşındaki Paşa Cengiz'i 20 yerinden bıçaklayıp, kulağını kesti.
Saray'ın Kemal Paşa Mahallesi Murat Günay Caddesi üzerindeki evde meydana gelen olayda gece eve Alkollü olarak geldiği belirtilen Kurtuluş Cengiz'i dedesi Paşa Cengiz, iddiaya göre alkol ve uyuşturucu almaması konusunda uyardı. Tartışma sırasında Kurtuluş Cengiz, eline geçirdiği bıçakla dedesini 20 yerinden bıçaklayıp, kulağını kesti. Evde bulananların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Paşa Cengiz'i Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane ameliyat edilen Cengiz'in tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.
kaynak:milliyet
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