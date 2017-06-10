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içtüzük için mhp'ye çağrı

İÇTÜZÜK İÇİN MHP'YE ÇAĞRI

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, TBMM İçtüzüğü'nde yapılması planlanan değişiklikler için MHP'ye çağrıda bulunarak, "Nasıl anayasayı MHP ile birlikte inşa etmişsek, İçtüzüğü de birlikte inşa edebiliriz." dedi.

Tarih : 10 Haziran 2017, 11:53
Puan Ver : İçtüzük İçin Mhp'ye Çağrı(10/10)8


AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM İçtüzüğü değişikliğine yönelik grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Meclis Başkanı Kahraman'ın, İçtüzükle ilgili çok samimi ve güzel bir girişimde bulunarak, siyasi parti grup başkanlarını toplantıya çağırdığını anımsatan Elitaş, "Gönül isterdi ki grup başkanları, Sayın Kahraman'ın başkanlığındaki toplantıda fikirlerini beyan etsin. O çerçevede grup başkanvekillerine talimat vermeleri uygun olurdu." diye konuştu.



Elitaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu toplantıya gelmeyeceğini nazik dille ifade ettiğini belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise nezaket sınırlarını aşan, hafif, basit bir dille AK Parti Grup Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım'ı hedef alan bir cevap yazısı gönderdiğini söyledi. Elitaş, bunun, Kılıçdaroğlu'nun uzlaşmaz tavrının en belirgin özelliklerinden biri olduğunu savunarak, CHP'nin, ilanihaye uzlaşmaz tavrının devam edeceğinin anlaşıldığını söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İçtüzük  İçin  Mhp  Ye  Çağrı    haber

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