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içtüzük komisyonu kurulamadı

İÇTÜZÜK KOMİSYONU KURULAMADI

Meclis Başkanı İsmail Kahraman öncülüğündeki toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Her parti kendi teklifini getirecek" dedi

Tarih : 08 Haziran 2017, 17:19
Puan Ver : İçtüzük Komisyonu Kurulamadı(6/10)6


 TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın öncülüğünü yaptığı içtüzük komisyonu kurulamadı. Toplantı sonrası açıklama yapan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP ve HDP'nin konuya yanaşmadıklarını belirterek, toplantıda TBMM Başkanı'nın, "Anlaşılan o ki, bütün siyasi partiler iç tüzükle ilgili değişiklik tekliflerini kendileri getirecek" dediğini aktardı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İçtüzük  Komisyonu  Kurulamadı    haber

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