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İddaa Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
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İddaa şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori takım

İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! İŞTE FAVORİ TAKIM

Süper Ligde 30. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı. 1,85 oranla Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi.

Tarih : 24 Nisan 2018, 23:00
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Süper Lig'de 4 şampiyonluk adayı da bu hafta oynadıkları maçları kazanırken, İddaa Risk Yönetimi karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Buna göre şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray olarak gösterildi.

Geçtiğimiz haftanın oranları ve değişen oranlar şu şekilde:

GALATASARAY

Eski Oran: 1.85 Yeni Oran: 1.85

BEŞİKTAŞ

Eski Oran: 2.85 Yeni Oran: 3.10

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Eski Oran: 3.30 Yeni Oran: 3.50

FENERBAHÇE

Eski Oran: 8.75 Yeni Oran: 6.50

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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