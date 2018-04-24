İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ! İŞTE FAVORİ TAKIM
Süper Ligde 30. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı. 1,85 oranla Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterildi.
Süper Lig'de 4 şampiyonluk adayı da bu hafta oynadıkları maçları kazanırken, İddaa Risk Yönetimi karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.
Buna göre şampiyonluğa en yakın takım Galatasaray olarak gösterildi.
Geçtiğimiz haftanın oranları ve değişen oranlar şu şekilde:
GALATASARAY
Eski Oran: 1.85 Yeni Oran: 1.85
BEŞİKTAŞ
Eski Oran: 2.85 Yeni Oran: 3.10
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Eski Oran: 3.30 Yeni Oran: 3.50
FENERBAHÇE
Eski Oran: 8.75 Yeni Oran: 6.50
Kaynak: haberinburada
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