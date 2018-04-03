İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARINI GÜNCELLEDİ
Süper Lig'de 27. haftada çok önemli maçlar oynanırken 4 şampiyonluk adayı da maçlarını kazandı. Ligin bitimine 7 hafta kala ise şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de 27. hafta 4 şampiyonluk adayı takımın da galip gelmesiyle sona erdi. İddaa Risk Yönetimi ise şampiyonluk oranlarını değiştirdi. Trabzonspor'u Türk Telekom Stadyumu'nda baskın bir oyunla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk için en büyük favori olma konumu korudu. Cim Bom'un oranı 2.00'dan 1.70'e düştü.
KAZANDILAR AMA ORANLARI ARTTI
Beşiktaş galibiyetinin ardından, Akhisarspor'u da deplasmanda mağlup eden Başakşehir'in oranı ise arttı. Geçen hafta 2.90 olan oran bu hafta 3.05'e çıktı.
Alanyaspor'u stresli bir maç sonunda iç sahada 1-0'la geçen Beşiktaş'ın oranı da 3.75'den 4.15'e yükseldi.
Kayseri deplasmanında beklenmedik şekilde kolay kazanan ve 5-0'lık galibiyetle moral bulan Fenerbahçe'nin oranı da 5.25'ten 7.50'ye çıktı.
Kaynak: haberinburada
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