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İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi!

İDDAA ŞAMPİYONLUK ORANLARINI GÜNCELLEDİ!

İddia Risk Yönetimi, Süper Ligde geride kalan 32. haftanın ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. Galatasaray 1,10'luk oranla favori gösterildi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 19:40
Puan Ver : İddaa Şampiyonluk Oranlarını Güncelledi!(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

İddia Risk Yönetimi, Galatasaray'ı şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak gösterirken Fenerbahçe'nin 8.75 olan oranını 5.00'a düşürdü.

GALATASARAY

Eski Oran: 1.85 | Yeni Oran: 1.10

FENERBAHÇE

Eski Oran: 8.75 | Yeni Oran: 5.00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Eski Oran: 3.30 | Yeni Oran: 8.00

BEŞİKTAŞ

Eski Oran: 2.85 | Yeni Oran: 12:00

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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