Hacı Sabancı son günlerde, sık sık tatillere gittiği ve İbiza'dan malikane aldığı iddialarına sosyal medyadan sert bir dille açıklık getirdi.

6 yıl boyunca birlikte olduğu Özge Ulusoy'la ilişkisini bitiren ve ardından Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yatğu ile aralarında çıkan aşk haberlerini sosyal medyadan yalanlayan Hacı Sabancı, bu kez de hakkında çıkan şampanya açtırmalarından tutun malikane aldı haberlerine kadar her şeye sosyal medyadan cevap verdi.

9 MİLYON 500 BİN EURO'YA MALİKANE

İş adamı Hacı Sabancı'nın sık sık tatile çıktığı İbiza'dan 9 milyon 500 bin euro'ya malikane aldığı iddia edilmişti. Haberlere göre yeni evinde bir parti düzenleyen Sabancı, 25 bin euro'luk şampanya açtırdığı söylendi.

"135 KİLOYA FALAN ÇIKMADIM"

Hacı Sabancı sosyal medya hesabından bu iddialara kısa bir cevap verdi: 135 kiloya falan çıkmadım... İbiza'dan tişört bile almadım, bırakın ev almayı.. Şampanya da içmem tadını sevmiyorum..

Kaynak: haberinburada