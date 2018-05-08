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İdil Fırat'la Yakalanan Mert, Bu Sefer De Başka Güzelle Görüntülendi
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İdil Fırat'la yakalanan Mert, bu sefer de başka güzelle görüntülendi

İDİL FIRAT'LA YAKALANAN MERT, BU SEFER DE BAŞKA GÜZELLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sık sık ayrılık haberiyle gündeme gelen ve sosyetik güzel İdil Fırat'la yemek yerken görüntülen Mert Fırat, bu sefer de Hande Doğandemir ile görüntülendi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : İdil Fırat'la Yakalanan Mert, Bu Sefer De Başka Güzelle Görüntülendi(10/10)6

Son zamanlarda sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen Mert Fırat ve Hande Doğandemir, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Dostlarıyla pazar kahvaltısı yapan ikilinin, keyifli hali dikkat çekti. Fırat ise, İdil Fırat'la samimi şekilde objektiflere takılmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

BİRBİRİNİ TAKİP ETMİYORLAR

Diğer yandan Mert Fırat ve İdil Fırat birbirini takip ederken, Hande Doğandemir'le takipleşmiyorlar.

İDİL FIRATLA GÖRÜNTÜLENDİ

Mert Fırat ile sosyetik güzel İdil Fırat önceki gün Yeniköy'deki bir restaurantta görüntülendi. Romantik yemekte Mert Fırat'ın, İdil Fırat'a yemek yedirmesi ve çiftin sık sık gülmesi dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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