İDLİB'DE PAZAR YERİNE HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ: 28 ÖLÜ
Suriye'nin İdlib kentinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 28 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin İdlib ilinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 28 sivil hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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