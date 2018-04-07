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İdo Tatlıses sevgilisine kızdı, hıncını arabanın camından çıkardı

İDO TATLISES SEVGİLİSİNE KIZDI, HINCINI ARABANIN CAMINDAN ÇIKARDI

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, sevgilisi Yasemin Şevkatli ile kavga edince aracın camına yumruk attı. Tatlıses'in çatlayan eli alçıya alındı.

Tarih : 07 Nisan 2018, 10:50
Puan Ver : İdo Tatlıses Sevgilisine Kızdı, Hıncını Arabanın Camından Çıkardı(6/10)2

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo geçen Ağustos'ta Yasemin Şevkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki akşam seyir halindeyken otomobilde tartışmaya başladı. Sinirlenen İdo aracın camına yumruk attı. Eli yaralandı ve kanamaya başladı.

ALÇIYA ALINDI

Hastaneye giden İdo Tatlıses'in çatlayan eli alçıya alındı.

"ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

İdo Tatlıses önceki gün de Kral TV'deki '20 Dakika'ya konuk oldu. Yasemin Şevkatli ile ilişkisine dair şunları söyledi: "Her şey güzel gidiyor, çok mutluyuz. Tabii tartıştığımız zamanlar var. Bu da gayet doğal. Olması gereken bir durum. Yoksa birbimizle çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah hep böyle devam ederiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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