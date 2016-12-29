

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.İptal edilen seferler şöyle:







BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ







09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi







10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi







10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi







11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi







12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi







İDONUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ







18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü







YENİ İPTALLER GELDİ







İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı dış hat seferlerini daha iptal etti. İDO'dan yapılan açıklamaya göre;







09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,



10.30 Yalova-Tuzla-Kartal,



10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,



11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,



12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,



12.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa,



13.00 Kartal-Tuzla-Yalova,



14.30 Yalova-Tuzla-Kartal,



14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,



14.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa,



15.00 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu,



18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü ile



18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.







İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ve Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor. İDO, sabah saatlerinde de bazı seferlerin iptal edildiğini duyurmuştu.







BUDO'DA DA YENİ İPTAL







Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.







BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.







Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.







kaynak:habertürk