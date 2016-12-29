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ido ve budo'nun bazı dış hat seferleri iptal edildi

İDO VE BUDO'NUN BAZI DIŞ HAT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Deniz ulaşımına fırtına engeli. İDO ve BODU'nun dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Tarih : 29 Aralık 2016, 14:28
Puan Ver : İdo Ve Budo'nun Bazı Dış Hat Seferleri İptal Edildi(7/10)9


İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.İptal edilen seferler şöyle:



BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ



09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi



10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



İDONUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ



18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü



YENİ İPTALLER GELDİ



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı dış hat seferlerini daha iptal etti. İDO'dan yapılan açıklamaya göre;



09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

10.30 Yalova-Tuzla-Kartal,

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

12.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa,

13.00 Kartal-Tuzla-Yalova,

14.30 Yalova-Tuzla-Kartal,

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,

14.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa,

15.00 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu,

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü ile

18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.



İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ve Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor. İDO, sabah saatlerinde de bazı seferlerin iptal edildiğini duyurmuştu.



BUDO'DA DA YENİ İPTAL



Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.



 



kaynak:habertürk








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