İDO VE BUDO'NUN BAZI DIŞ HAT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Deniz ulaşımına fırtına engeli. İDO ve BODU'nun dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.İptal edilen seferler şöyle:
BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ
09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
İDONUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ
18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
YENİ İPTALLER GELDİ
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı dış hat seferlerini daha iptal etti. İDO'dan yapılan açıklamaya göre;
09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
10.30 Yalova-Tuzla-Kartal,
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
12.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa,
13.00 Kartal-Tuzla-Yalova,
14.30 Yalova-Tuzla-Kartal,
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş,
14.50 Kadıkoy-Yenikapı-Bursa,
15.00 Kadıkoy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu,
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü ile
18.30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem-Sirkeci ve Eskihisar-Topçular araba vapuru seferleri ise sorunsuz şekilde yapılmaya devam ediyor. İDO, sabah saatlerinde de bazı seferlerin iptal edildiğini duyurmuştu.
BUDO'DA DA YENİ İPTAL
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
kaynak:habertürk
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