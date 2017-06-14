İDO yaz tarifesine geçerken, bilet fiyatlarını da indirdi. Pendik-Yalova arası yolcu fiyatı 6 TL iken, araç içi yolcu bilet fiyatı da 1 TL. Ayrıca İDO, Adalar'a Yenikapı'dan da hat açtı. Böylece Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Adalar güzergahında hizmet verecek.



Okulların kapanmasıyla birlikte pek çok aile için tatil hazırlıkları başladı. Tatilcilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran İDO, 12 Haziran-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Yaz Tarifesi'ne geçti. İDO'nun Yaz Tarifesi kapsamında Yenikapı-Adalar seferleri bu yaz itibarıyla başladı.







Bütün hatlarının planlamasını tatil yoğunluğuna göre oluşturan İDO, Pendik - Yalova ferrycat hattını Sabah 06:00'dan gece 23:00'e kadar saat başı olacak şekilde düzenledi. Pendik – Yalova arası yaya yolcular için 6 TL'den başlayan fiyatlarla geçilebilecekken araç içi yolcu fiyatı sabit sadece 1 TL olarak uygulanacak.







kaynak:milliyet