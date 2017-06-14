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ido yaz tarifesine geçti, fiyatları indirdi!

İDO YAZ TARİFESİNE GEÇTİ, FİYATLARI İNDİRDİ!

İDO yaz tarifesine geçerken, bilet fiyatlarını da indirdi. Pendik-Yalova arası yolcu fiyatı 6 TL iken, araç içi yolcu bilet fiyatı da 1 TL. Ayrıca İDO, Adalar'a Yenikapı'dan da hat açtı. Böylece Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Adalar güzergahında hizmet verecek.

Tarih : 14 Haziran 2017, 16:58
Puan Ver : İdo Yaz Tarifesine Geçti, Fiyatları İndirdi!(5/10)3


Okulların kapanmasıyla birlikte pek çok aile için tatil hazırlıkları başladı. Tatilcilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran İDO, 12 Haziran-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Yaz Tarifesi'ne geçti. İDO'nun Yaz Tarifesi kapsamında Yenikapı-Adalar seferleri bu yaz itibarıyla başladı.



Bütün hatlarının planlamasını tatil yoğunluğuna göre oluşturan İDO, Pendik - Yalova ferrycat hattını Sabah 06:00'dan gece 23:00'e kadar saat başı olacak şekilde düzenledi. Pendik – Yalova arası yaya yolcular için 6 TL'den başlayan fiyatlarla geçilebilecekken araç içi yolcu fiyatı sabit sadece 1 TL olarak uygulanacak.



 



kaynak:milliyet








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