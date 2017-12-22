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İDO Yılbaşı Tatili İçin Ek Seferlerle Hizmet Verecek

İDO YILBAŞI TATİLİ İÇİN EK SEFERLERLE HİZMET VERECEK

İDO, 29 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında mevcut tarifesinin dışında ek seferlerle hizmet verecek.

Tarih : 22 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : İdo Yılbaşı Tatili İçin Ek Seferlerle Hizmet Verecek(9/10)5

İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamaya göre şirket, yılbaşına denk gelen hafta sonunda 20 feribot, 23 deniz otobüsü olmak üzere toplam 43 ek sefer yapılacak.

HAFTA SONU TARİFESİ UYGULANACAK

1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olması dolayısıyla deniz otobüsü iç hatlar ve Sirkeci-Harem araba vapuru hattında "Haftasonu-Pazar ve Tatil Günleri Tarifesi" uygulanacak. Ek sefer biletleri satışa açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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