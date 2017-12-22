İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamaya göre şirket, yılbaşına denk gelen hafta sonunda 20 feribot, 23 deniz otobüsü olmak üzere toplam 43 ek sefer yapılacak.

HAFTA SONU TARİFESİ UYGULANACAK

1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olması dolayısıyla deniz otobüsü iç hatlar ve Sirkeci-Harem araba vapuru hattında "Haftasonu-Pazar ve Tatil Günleri Tarifesi" uygulanacak. Ek sefer biletleri satışa açıldı.

Kaynak: haberinburada