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İETT, Kartını Başkasına Kullandıran 25 Binden Fazla Kişinin Kartına El Koydu

İETT, KARTINI BAŞKASINA KULLANDIRAN 25 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KARTINA EL KOYDU

İETT, toplu ulaşımda kendisine ait İstanbulkart'ı başkasına kullandıran 25 binden fazla kişinin kartına el koyarak kart sahiplerine ceza kesti.

Tarih : 02 Ocak 2018, 17:50
Puan Ver : İett, Kartını Başkasına Kullandıran 25 Binden Fazla Kişinin Kartına El Koydu(8/10)4

İETT'nin, başkasına ait indirimli ya da ücretsiz İstanbulkart kullanan kişilerle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Genel Müdürlük bünyesinde, önceki denetimlere ek olarak ekim ayında da özel bir ekip oluşturuldu. Ekiptekiler, başkasına ait indirimli ya da ücretsiz İstanbulkart kullananları kontrol ederek, usulsüzlüğün önüne geçmeye çalışıyor. Sıkı denetimler sonucu usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edilen ve el konulan kart sayısında önemli artış kaydedildi. Kontroller sonucu geçen yıl 25 binin üzerinde kişinin kartına el konuldu.

CEZAYI KART SAHİBİ ÖDEYECEK

Kartını başkasına kullandıran öğrenciye ilk seferinde bir aylık abonman ücreti tutarındaki 85, öğretmen ve yaşlılara ise 125 lira para cezası kesiliyor. Mavi kart, 65 yaş kart ve benzer kategorideki kartlar için ise 205 lira ceza uygulanıyor. İkinci kez kartı başkasına kullandırdığı belirlenen kişi ise 250 lira ceza ödüyor.

Güvenlik görevlilerine kartı teslim etmek istemeyen ve zorluk çıkaranlar ise polise teslim ediliyor.

"AMACIMIZ HALKIN HAKKINI KORUMAK"

Denetim ekibinde yer alan güvenlik görevlisi Özkan Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkalarına ait kartları kullanarak kamuyu zarara uğratanlara izin vermeyeceklerini dile getirerek, "Amacımız halkın hakkını korumak" ifadelerini kullandı.

İndirimli ya da ücretsiz kart kullanan kişileri turnikelerin sinyal seslerinden tanıdıklarını aktaran Gündüz, bu kişilerin fotoğraf ve kimlik bilgilerini kontrol ettiklerini, başkasına ait olduğu belirlenen kartları emanete aldıklarını söyledi.

Turnike önlerinde bekleyerek başkası için para karşılığında İstanbulkart'ı kullanan ve bu yolla gelir elde eden "korsan akbilcilere" de müsamaha göstermediklerini dile getiren Gündüz, geçen yıl 10'un üzerinde kişiye işlem uygulandığını ve bunlarla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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