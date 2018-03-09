İETT, KONTAK KAPATAN 'ERGUVANLAR'I AFFETMEDİ!
İETT, toplu taşıma hizmeti için İstanbul Otobüs AŞ bünyesindeki bugün sefere çıkmayan bazı erguvan otobüs işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
ERGUVAN OTOBÜSLER KONTAK KAPATTI
İETT'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da toplu taşıma hizmeti için İstanbul Otobüs AŞ bünyesinde çalışan bazı erguvan otobüs işletmecilerinin ekonomik sebepler ileri sürerek bugün yolcu taşımama eylemi yaptığı belirtildi.
İETT HAREKETE GEÇTİ: YASAL İŞLEM BAŞLATILIYOR
Sabah itibarıyla Anadolu Yakası'nda 104, Avrupa Yakası'nda ise 148 otobüsün sefere çıkmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İETT olarak halkımızın mağdur olmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Avrupa Yakası'nda 173, Anadolu Yakası'nda ise 79 olmak üzere toplam 252 araç ile ek sefer düzenlemiştir. İstanbul halkı toplu ulaşımda bugün alınan önlemler nedeniyle önemli bir sorun yaşamamıştır. Meydana gelen lokal aksaklıklara anında müdahale edilerek ulaşım sağlanmıştır. Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatılmıştır."
"ÖĞLEDEN SONRA İŞ BAŞI YAPTIRACAĞIZ"
Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri Metin İşsever ise, "Vatandaşların mağduriyetlerin devam etmemesi için araçlarımızı öğleden sonra iş başı yaptıracağız" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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