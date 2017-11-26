İETT'NİN YENİ GENEL MÜDÜRÜ BELLİ OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürlüğüne Arif Emecen'i vekalaten İETT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış'ı atadı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i sürpriz bir kararla görevden almasının ardından yerine vekaleten İETT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış atandı. İETT Genel Müdürü Arif Emecen'in yerine atanan isim dün İBB'nin ve İETT'nin kurumsal künyesine girdi.
YENİ GENEL MÜDÜR PEK ÇOK GÖREVDE BULUNMUŞTU
Bağış, 2005 yılında İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak göreve başladı. 2010 yılında Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı oldu. 3 yıl boyunca Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca İBB'nin Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş., UGETAM A.Ş. ve Enerji A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu.
VEKALETEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ
Bağış, İBB iştiraki olan Beltur A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam ediyor. İETT İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev aldıktan sonra Mayıs 2014'te İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Bağış, şimdi de Genel Müdürlük makamına vekaleten atandı.
Kaynak: Sözcü
Kaynak: haberinburada
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