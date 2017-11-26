Genelkurmay'dan Kediye İşkence Eden Askere İnceleme
Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
Dijital Oyun Cryptokitties İçin Bir Haftada 1,3 Milyon Dolar Harcandı
Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
İstanbul'da 5 Bin Polisin Katıldığı Helikopter Destekli Huzur Operasyonu Düzenlendi
Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Seçim İttifakı Düzenlemesi Gündemimizde Yok
İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
Şırnak'ta Kuyuya Düşen 3 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
İstanbul Banliyö Hattında Günde 1,5 Milyon Yolcu Taşınacak
Toys R Us, 26 Mağazasını Kapatıyor

İETT'nin yeni genel müdürü belli oldu

İETT'NİN YENİ GENEL MÜDÜRÜ BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İETT Genel Müdürlüğüne Arif Emecen'i vekalaten İETT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış'ı atadı

Tarih : 26 Kasım 2017, 16:10
Puan Ver : İett'nin Yeni Genel Müdürü Belli Oldu(9/10)5

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın İETT Genel Müdürü Arif Emecen'i sürpriz bir kararla görevden almasının ardından yerine vekaleten İETT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bağış atandı. İETT Genel Müdürü Arif Emecen'in yerine atanan isim dün İBB'nin ve İETT'nin kurumsal künyesine girdi.

YENİ GENEL MÜDÜR PEK ÇOK GÖREVDE BULUNMUŞTU

Bağış, 2005 yılında İETT Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak göreve başladı. 2010 yılında Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanı oldu. 3 yıl boyunca Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca İBB'nin Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş., UGETAM A.Ş. ve Enerji A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulundu.

VEKALETEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ

Bağış, İBB iştiraki olan Beltur A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam ediyor. İETT İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev aldıktan sonra Mayıs 2014'te İETT Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Bağış, şimdi de Genel Müdürlük makamına vekaleten atandı.

Kaynak: Sözcü

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İett  Nin  Yeni  Genel  Müdürü  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER