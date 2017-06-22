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iftarda balık tüketin çünkü…

İFTARDA BALIK TÜKETİN ÇÜNKÜ…

İftar için balık çok uygun bir besin. Balık hem protein içeriği hem de omega 3 yağ içermesi nedeniyle önemli bir besin...

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:44
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Ramazanda uzun süren açlığın ardından balığın yer aldığı bir yemekle oruç açılmasının, dengeli beslenme ve vücudun ihtiyacı olan proteinlerin alınması açısından ideal olduğu bildirildi.



Prof. Dr. Bahittin Kahveci, yaptığı açıklamada, insanların sağlıklı olmasında dengeli beslenmenin son derece önemli olduğunu, bu nedenle de iftar yemeklerinin ayrı önem taşıdığını söyledi.



Uzun süren açlığın ardından bilinçli şekilde yapılmayan iftarların, sağlık açısından zararları bulunduğuna dikkati çeken Kahveci, "Bu amaçla ideal bir iftar yemeği şöyle olmalıdır. İlk önce oruç su veya hurmayla açılır. Hemen arkasından çorba içilir ve üç ile beş dakika ara verilir. Daha sonra kan şekerini ani yükseltmeyecek bir yemekle devam edilir. Bu yemek renkli bir salatayla desteklenir. İşte bu amaç için balık çok uygun bir besindir. Balık hem protein içeriği ve hem de omega 3 yağ içermesi nedeniyle önemlidir" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








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