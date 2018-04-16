Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Trump Bırakılmasını İstemişti, Abd'li Papaz Duruşmada Fenalık Geçirdi
Dev Derbinin Hakemi Belli Oldu
Borussia Dortmund'da Batshuayi Şoku! Sezonu Kapattı
Ünlü Market Zincirinin Ceo'su İstifa Etti
Dünya Kupasında Cinsel İçerikli Film Skandalı
Kocası Sokak Ortasında Vurmuştu, Acı Haber Geldi
Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
Kadıköy'de Büyük Yangın! Kara Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
Kız Yurduna Giren Erkek Paniğe Neden Oldu! Yurt Ayağa Kalktı
İşte Dünyanın En Güvenli Otomobili! 15 Yıldır Ölümlü Kazaya Karışmadı
Iğdır'da Survivor Yarışmacısı Cumali İçin Cami Hoparlöründen Oy İstediler
Kimseyi Umursamadan Trende Cinsel İlişkiye Girdiler
Çoğunluğu Afrika'lı 37 Kaçak Göçmen, Kamyon Kasasında Üst Üste Yakalandı
Ermenistan'da Sular Durulmuyor! Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
Son Dakika! Rotterdam'daki Türk Konsolosluğuna Saldırı Planlayan 4 Kişi Gözaltında
Türkler Ve Rusları Ayırmayı Başardık Diyen Macron'a Rusya'dan Da Yanıt: Ayırmadı
Etnospor Kültür Festivali'ne Gelene Toki'den Ev Hediye Edilecek
Yunan Bakan'dan, Fetö'cü Askerlerle İlgili Skandal Açıklama
Kaymakam Safitürk'ü Şehit Eden Terörist, Duruşmada Kendini Ateşe Verdi

Iğdır'da Survivor Yarışmacısı Cumali İçin Cami Hoparlöründen Oy İstediler

IĞDIR'DA SURVİVOR YARIŞMACISI CUMALİ İÇİN CAMİ HOPARLÖRÜNDEN OY İSTEDİLER

Survivor adasından şampiyon olarak ayrılmak isteyen isimler varını yoğunu ortaya koyarken Cumali için hemşehrileri cami hoparlöründen oy istedi.

Tarih : 16 Nisan 2018, 17:20
Puan Ver : Iğdır'da Survivor Yarışmacısı Cumali İçin Cami Hoparlöründen Oy İstediler(6/10)2

Survivor adasından eleneceklerin halk oylamasıyla belirlendiği formatta, Iğdır Belediyesi yaptığı anonsla dikkat çekti.

CUMALİ, SON DÖNEMLERİN GÖZDE İSMİ OLDU

Yarışmada sona yaklaşıldıkça heyecan ve tartışmalar da artmaya başladı. Survivor adasından şampiyon olarak ayrılmak isteyen isimler varını yoğunu ortaya koyarken son dönem hakkında en çok haber yapılan yarışmacılardan biri de Cumali Akgül oldu.

50 GÜNDE BİN 500 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜ

Özellikle son haftalarda Nagihan ile girdiği tartışmalarla haber olan Cumali yarışmada adı açıklanan ilk isim olmuştu. Survivor'da yer alabilmek için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül, Beyaz Show'a katıldı ve Acun Ilıcalı tarafından Survivor'a kabul edildi, Akgül, yarışmacı olabilmek için 50 günde bin 500 km yol yürüdü.

CUMALİ ANONSU

Acun Ilıcalı'nın 'Sen ilk ve sonuncusun' diyerek adaya kabul ettiği Cumali başarılı grafiğiyle şimdilik adada kalmayı başarırken, memleketi Iğdır'da ilginç bir olay gerçekleşti. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta halktan Cumali için oy istendi ve o anlar da bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kayıt altına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Iğdır  Da  Survivor  Yarışmacısı  Cumali  İçin  Cami  Hoparlöründen  Oy  İstediler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER