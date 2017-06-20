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IĞDIR'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYON


IĞDIR'DA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YÖNELİK OPERASYON
Tarih : 20 Haziran 2017, 14:36
Puan Ver : Iğdır'da Terör Örgütü Pkk'ya Yönelik Operasyon(5/10)4


Iğdır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında bir köy camisinin imamının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı oldukları belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde, çeşitli adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında bir köy camisinin imamının da bulunduğu 10 kişi, "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alındı.



 



kaynak:sabah








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