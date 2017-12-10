IGOR TUDOR: DEVRE ARASINDA, MAÇI ÇEVİRECEĞİMİZİ SÖYLEDİM
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-2 kazandıkları Akhisarspor maçının ardından, "Devre arasında oyuncularıma maçı çevireceğimizi söyledim" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Süper Ligin 15. haftasında 0-2'den 4-2 kazandıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
IGOR TUDOR'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:
"Ortada hiçbir şey yokken 2-0 geriye düştük. Devre arasında oyuncularıma bu maçı çevireceğimizi belirttim. Onlara inandığımı söyledim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet. 1 kişi fazla oynamanın avantajını kullandım ve Maicon - Garry Rodrigues değişikliğini yaptım. Serdar ve Deyayer hızlı olduğu için ikisini stoperde oynattım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Rakiplerimiz sahamıza gelecek ama şu anda odak noktamız Malatyaspor maçı. Bunları konuşmak anlamsız. Geleceği konuşmanın anlamı yok."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hırsız Kamerada! Namaz Kılar Gibi Yaptı, Sinsice Cep Telefonu Çaldı
- Bakan Müjdeyi Verdi: İstanbul-Sivas Arası 5 Saate Düşecek
- Kocaeli'de Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobilde 2 Kişi Can Verdi
- Siirt'te 3 Genç, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
- İçişlerinden, İlgezdi'nin Açıklamalarına Tepki: Tam Tersi Şekilde Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Bitcoin Almak İçin Yollara Düştüler, 182 Bin Doları Kaptırdılar
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş
- Mahkemede Her Şeyi Anlattı: Önce Esrar İçirdim, Sonra İlişkiye Girdik
- İsrail'in Gazze Saldırısından Sonra Kan Donduran Kareler
- Züğürt Ağa Filmi Almanya'da Gerçek Oldu, Bir Köy Açık Artırmada 140 Bin Avroya Satıldı
- Mısır'ın Casusluk Oyunu! Gözaltına Alınanların Hepsi Mısırlı, Müslüman Kardeşler Üyesi Bile Değiller
Bu Haberle İlgili Yorumlar