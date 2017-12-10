Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Süper Ligin 15. haftasında 0-2'den 4-2 kazandıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

IGOR TUDOR'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"Ortada hiçbir şey yokken 2-0 geriye düştük. Devre arasında oyuncularıma bu maçı çevireceğimizi belirttim. Onlara inandığımı söyledim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet. 1 kişi fazla oynamanın avantajını kullandım ve Maicon - Garry Rodrigues değişikliğini yaptım. Serdar ve Deyayer hızlı olduğu için ikisini stoperde oynattım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Rakiplerimiz sahamıza gelecek ama şu anda odak noktamız Malatyaspor maçı. Bunları konuşmak anlamsız. Geleceği konuşmanın anlamı yok."

Kaynak: haberinburada