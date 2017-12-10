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Igor Tudor: Devre arasında, maçı çevireceğimizi söyledim

IGOR TUDOR: DEVRE ARASINDA, MAÇI ÇEVİRECEĞİMİZİ SÖYLEDİM

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 4-2 kazandıkları Akhisarspor maçının ardından, "Devre arasında oyuncularıma maçı çevireceğimizi söyledim" dedi.

Tarih : 10 Aralık 2017, 03:40
Puan Ver : Igor Tudor: Devre Arasında, Maçı Çevireceğimizi Söyledim(6/10)2

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Süper Ligin 15. haftasında 0-2'den 4-2 kazandıkları Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

IGOR TUDOR'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

"Ortada hiçbir şey yokken 2-0 geriye düştük. Devre arasında oyuncularıma bu maçı çevireceğimizi belirttim. Onlara inandığımı söyledim. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet. 1 kişi fazla oynamanın avantajını kullandım ve Maicon - Garry Rodrigues değişikliğini yaptım. Serdar ve Deyayer hızlı olduğu için ikisini stoperde oynattım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Rakiplerimiz sahamıza gelecek ama şu anda odak noktamız Malatyaspor maçı. Bunları konuşmak anlamsız. Geleceği konuşmanın anlamı yok."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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