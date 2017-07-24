Depremde Yıkılan Evine Değil Ölen Civcivlerine Ağladı
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul Yönü 1 Ay Ulaşıma Kapatıldı
Acun Ilıcalı Yakışıklıları Toplayıp Seferhisar İle Maç Yaptı
Galatasaray'da 5 Milyon Euro Kazanan Sneijder'e En Yüksek Teklif 1.5 Milyon Euro
Fetö'nün 'mahrem Abisi' Kovalamacada Polise Tosladı, Soluğu Kodeste Aldı
Beşiktaş Alvaro Negredo Transferinde Sona Geldi
Psg İddialarının Ardından Barcelona'lı Pique: Neymar Kalıyor
Fiorentina, Sinan Gümüş İçin 4.5 Milyon Euro Teklif Etti
Beşiktaş, Jeremain Lens'e Yeni Teklif Yapacak
Alman Otomotiv Devleri Rekabeti Engellemek İçin Birlikte Mi Hareket Ediyor?
Kangal Cinsi Köpek Tek Seferde 17 Yavru Doğurdu
Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
Bakan'dan Müjde Üstüne Müjde! Vergiler Düşecek, Kdv Reformu Gelecek
Afganistan'da İntihar Saldırısı: En Az 35 Ölü
İçişleri Bakanlığı Son Bir Haftada Öldürülen Terörist Sayısını Açıkladı
Igor Tudor, Dursun Özbek'e Söz Verdi: Bu Takımı Ayağa Kaldıracağım
81 İlde Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması Yapıldı
Cansu Taşkın Emre Mor'un Peşinde Olduğunu İtiraf Etti
Her Fotoğrafının Altına Yorum Yağıyor: Kurtar Bizi Baba

Igor Tudor, Dursun Özbek'e Söz Verdi: Bu Takımı Ayağa Kaldıracağım

IGOR TUDOR, DURSUN ÖZBEK'E SÖZ VERDİ: BU TAKIMI AYAĞA KALDIRACAĞIM

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Başkan Dursun Özbek'le görüşüp 5 madde belirledi, "Ben bu takımı ayağa kaldıracağım." dedi.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Igor Tudor, Dursun Özbek'e Söz Verdi: Bu Takımı Ayağa Kaldıracağım(9/10)5

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden G.Saray'da yönetim de taraftar da ikiye bölündü... Başta teknik direktör Igor Tudor olmak üzere bazı oyuncular ile de yolların ayrılması gündeme getirilirken son kararı başkan Dursun Özbek verdi. Vatan'ın haberine göre, geçtiğimiz sezonlarda sık sık teknik adam değişikliğine giden ve kötü sonuçlarda bunun etkisinin olduğunu düşünen başkan Dursun Özbek temkinli hareket etme kararı aldı.

IGOR TUDOR, DURSUN ÖZBEK'E SÖZ VERDİ!

Yönetimin salı günü yapacağı haftalık olağan toplantısında tüm fikirleri dinleyecek olan Özbek öncesinde ise teknik direktör Tudor'u sorguya çekti. Hırvat çalıştırıcının acil durum planını öğrenmek isteyen Özbek her şeyi tek tek sorarken Igor Tudor'dan "Başkanım merak etmeyin. Lig başladığında bambaşka bir G.Saray karşınızda olacak" yanıtını aldı. Bununla da yetinmeyen Tudor önümüzdeki süreçte G.Saray'ı nasıl ayağa kaldıracağını 5 madde ile başkan Özbek'e anlattı...

TAKIMIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

1- Sürekli takıma daha takviye yapılacağına vurgu yapan Tudor, yeni gelen isimlerle birlikte takımın çehresinin tamamen değişeceğini ifade etti. Bu isimlerin yap bozun son parçaları olacağını belirten Hırvat teknik adam, başta orta saha olmak üzere takıma yeni bir düzen geleceğini söyledi.

TEMPO ARTACAK

2- Bundan sonra antrenman temposu daha da artıyor. Sarı-kırmızılı oyuncular lig başlayana kadar bugüne kadar yaptıkları kondisyon çalışmalarının çok daha fazlasını yapacak ve Igor Tudor'un istediği seviyeye gelecek.

TAKTİK İDMANLARIN SAYISI ARTACAK

3-Hırvat teknik adamın aklında sadece kondisyon çalışmaları yok! Tudor, bundan sonra takıma taktik anlamda da yüklenecek. Oyun şablonunu oturtmak için taktik idmanların sayısını artırmayı planlayan Igor Tudor bu konuda da başkana söz verdi.

İKİ CİDDİ RAKİPLE HAZIRLIK MAÇI YAPILACAK

4-Yeni kurulan bir takım olduklarının altını çizen Tudor kalan süredeki hazırlık maçlarının önemine de değindi. Yurt dışı kampına bu hafta gidecek olan sarı-kırmızılıların en az iki ciddi rakip ile hazırlık maçı yapma kararının altında da Igor Tudor yatıyor.

B PLANI OLUŞTURULACAK

5-Östersunds maçlarında B planı olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalan Tudor bu konuda da yeni çalışmalar yapacağının sözünü verdi. B planı oluşturacağını ileten Tudor, takımı normalde dörtlü savunma ile oynatacağını fakat zaman zaman maç içinde üçlü savunmaya da dönmek adına kamp döneminde takımını çalıştıracağını iletti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Igor  Tudor  Dursun  Özbek  E  Söz  Verdi  Bu  Takımı  Ayağa  Kaldıracağım  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER