Transferin en hızlı takımı Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Giannelli İmbula'da görüşmeler sürüyor.

TUDOR ÇOK İSTİYOR

Tudor'un takımında görmeyi çok istediği ve yönetime bildirdiği 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray, kulübü Stoke City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineledi.Cim Bom 12 milyon Euro satın alma maddesi koydurmak isterken, İngiliz kulübü ise 18 milyon Euro'da diretiyor. İmbula cephesinde ise sıkıntı yok.

Kaynak: haberinburada