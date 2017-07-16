IGOR TUDOR, GİANNELLİ İMBULA'YI İSTEDİĞİNİ YÖNETİME BİLDİRDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Stoke City'de forma giyen 24 yaşındaki Giannelli İmbula'yı kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.
Transferin en hızlı takımı Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Giannelli İmbula'da görüşmeler sürüyor.
TUDOR ÇOK İSTİYOR
Tudor'un takımında görmeyi çok istediği ve yönetime bildirdiği 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray, kulübü Stoke City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineledi.Cim Bom 12 milyon Euro satın alma maddesi koydurmak isterken, İngiliz kulübü ise 18 milyon Euro'da diretiyor. İmbula cephesinde ise sıkıntı yok.
Kaynak: haberinburada
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