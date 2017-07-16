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Igor Tudor, Giannelli İmbula'yı İstediğini Yönetime Bildirdi
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Igor Tudor, Giannelli İmbula'yı İstediğini Yönetime Bildirdi

IGOR TUDOR, GİANNELLİ İMBULA'YI İSTEDİĞİNİ YÖNETİME BİLDİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Stoke City'de forma giyen 24 yaşındaki Giannelli İmbula'yı kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 12:10
Puan Ver : Igor Tudor, Giannelli İmbula'yı İstediğini Yönetime Bildirdi(9/10)5

Transferin en hızlı takımı Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Giannelli İmbula'da görüşmeler sürüyor.

TUDOR ÇOK İSTİYOR

Tudor'un takımında görmeyi çok istediği ve yönetime bildirdiği 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray, kulübü Stoke City'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifini yineledi.Cim Bom 12 milyon Euro satın alma maddesi koydurmak isterken, İngiliz kulübü ise 18 milyon Euro'da diretiyor. İmbula cephesinde ise sıkıntı yok.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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