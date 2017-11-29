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Igor Tudor: İkinci Yarıda Galatasaray Gibi Oynadık

IGOR TUDOR: İKİNCİ YARIDA GALATASARAY GİBİ OYNADIK

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sivas Belediyespor maçının ardından "İlk yarıda iyi değildik ancak ikinci yarıda Galatasaray gibi oynadık" ifadelerini kullandı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 01:50
Puan Ver : Igor Tudor: İkinci Yarıda Galatasaray Gibi Oynadık(7/10)3

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sivas Belediyespor maçının ardından ilk yarıdaki oyundan memnun kalmadığını belirterek, "Ancak ikinci yarıda Galatasaray gibi oynadık" ifadelerini kullandı.

"MUTSUZ OLDUĞUM YERLER VAR"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Igor Tudor, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Maçın sonucundan dolayı mutlu olduğunu belirten Tudor, "Ancak oyunun geneline bakıldığında mutlu olduğum yerler var, mutsuz olduğum yerler var. İlk yarıyı beğenmedim. Galatasaray gibi bir takım evinde 3. lig takımına karşı oynuyorsa daha etkili bir performans sergilemeli. Ancak ikinci yarıda daha iyi oynadık ve rakibin kırılma noktalarını değerlendirerek gol bulduk. İkinci yarıdaki oyundan memnunum" ifadelerini kullandı.

"KUPA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR TURNUVA"

Sivas Belediyespor karşısında Donk, Tarık Çamdal ve Selçuk gibi isimlerin yerine altyapıdan futbolcuların oynayıp oynamayacağı sorulan Tudor, "Sahadaki her oyuncu Galatasaray'ın futbolcuları ve bizimle birlikte her gün antrenmanda çalışan futbolcular. Ligde tabii ki ilk 11'e baktığımızda daha az oynayan oyuncuları kullandık. Diğer taraftar, kupa bizim için önemli bir turnuva. Seçimim bu maçta bu şekildeydi" dedi.

"GENÇLERİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Son olarak genç oyuncularla ilgili konuşan Tudor, "Bugün gençlerin performansından memnundum. Recep, Barış ve Emrah iyiydi. Bu oyuncuların performanslarından memnunum. Onlar bizim geleceğimiz" diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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