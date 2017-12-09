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Igor Tudor ile tartıştı tribüne gönderildi

IGOR TUDOR İLE TARTIŞTI TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Igor Tudor ile gerginlik yaşağında karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 23:00
Puan Ver : Igor Tudor İle Tartıştı Tribüne Gönderildi(7/10)3

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, şoku yaşandı.

TUDOR İLE GERGİNLİK YAŞADI

Müsabakanın 60. dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kalan Akhisar'ın kalecisi Milan Lukac'ın yerden kalkmamasının ardından Igor Tudor ile Okan Burak arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki tartışmaya dördüncü hakemi ve saha komiseri müdahale etti ve araya girdi. İtirazlarını sürdüren Okan Buruk, daha sonra müsabakanın hakemi Ümit Öztürk tarafından tribüne gönderildi.

MUSLERA YANINA KADAR GELDİ

Karardan sonra Ümit Öztürk ile konuşmak için sahaya giren Buruk'un yanına giden kaleci Muslera da rakip teknik adamın bir an önce sahayı terk etmesini istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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