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Igor Tudor sessizliğini bozdu: İçim rahat bir şekilde ayrılıyorum

IGOR TUDOR SESSİZLİĞİNİ BOZDU: İÇİM RAHAT BİR ŞEKİLDE AYRILIYORUM

Galatasaray'la yollarını ayıran Igor Tudor, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda giderayak açıklamalarda bulundu. Hırcat çalıştırıcı, "İçim rahat bir şekilde ayrılıyorum" dedi.

Tarih : 20 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : Igor Tudor Sessizliğini Bozdu: İçim Rahat Bir Şekilde Ayrılıyorum(10/10)6

Ülkesine gitmek için Atatürk Havalimanı gelen Tudor burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tudor'un konuşması sırasında oldukça duygulandığı ve gözlerinin dolduğu gözlendi.

"GALATASARAY İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Tudor'un ayrılmadan önce son sözleri şöyle oldu:

'İçimde rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum. Yardımcılarımla birlikle Galatasaray için en iyisini yapmak için elimizden gelini yaptık. Sezonun 16 haftasının 14'ünü ilk sırada geçirmiştik. Sadece iki haftayı ikinci sırada geçirdik onda da 1 puan gerideydik. O yüzden içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Bu güzel ülkenin futboluna daha güzel günlerin gelmesini istiyorum."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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