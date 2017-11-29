IGOR TUDOR'UN ANNESİ VE BABASI, MAÇI TÜRK TELEKOM STADINDA İZLEDİ
Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor'un annesi ve babası, Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmayı tribünden takip etti.
Galatasaray'ın Sivas Belediyespor'la oynadığı maçta tribünlerdeki bir çift merak uyandırdı.
Futbolculardan birinin ailesi olduğu öne sürülen çiftin sarı kırmızılıların teknik direktörü Igor Tudor'un babası ve annesi olduğu belirtildi.
OĞULLARINI ZİYARET ETMEK İÇİN İSTANBUL'A GELDİLER
Tudor'u ziyaret etmek için İstanbul'a gelen aile, oğullarının sarı kırmızılıların başında çıktığı Sivas Belediye maçının Türk Telekom tribünlerinde izledi.
Kaynak: haberinburada
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