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İHA'dan kaçmak isteyen PKK'lının şemsiyesi açılmadı, öldürüldü

İHA'DAN KAÇMAK İSTEYEN PKK'LININ ŞEMSİYESİ AÇILMADI, ÖLDÜRÜLDÜ

Terörle mücadele operasyonlarında kullanılan İHA'lar tarafından tespit edilmemek için kullandığı şemsiyesi açılmayan PKK'lı terörist, yerinin tespit edilmesiyle öldürüldü.

Tarih : 02 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : İha'dan Kaçmak İsteyen Pkk'lının Şemsiyesi Açılmadı, Öldürüldü(9/10)5

Terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdüren Mehmetçiki mağara ve sığınakta tespit ettiği teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Yanında taşıdığı şemsiyesi açılmayan terörist, yerinin tesip edilmesinin ardından öldürüldü.

ÖRGÜTE ÜST ÜSTE DARBE VURULUYOR

Terörle mücadelede 'taarruz' dönemine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, kötü hava şartlarına rağmen PKK'nın korkulu rüyası oldu.

Örgüte üst üste darbeler vuran Mehmetçik, operasyonlar kapsamında örgütün sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

İHA'LARDAN ŞEMSİYELERLE KAÇIYORLAR

İHA'ların yerlerini tespit etmemesi için farklı taktikler uygulamaya çalışan PKK'lı teröristler, zaman zaman özel şemsiyeler kullanıyor. Ancak teröristlerin bu taktiği de her zaman işe yaramıyor.

MEHMETÇİK'TEN KAÇAMADI

Son olarak operasyona çıkan Mehmetçik, İHA'ların tespit ettiği teröristi etkisiz hale getirdi.

Operasyon sonrası çekilen fotoğraf ise sosyal medyada paylaşıldı

İşte operasyondan kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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