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İHA'lara uygulanan para cezaları artırıldı

İHA'LARA UYGULANAN PARA CEZALARI ARTIRILDI

İnsansız hava araçlarıyla ilgili mevzuata aykırılıklar dolayısıyla uygulanan para cezalarında yüzde 18,9'luk artışa gidildi.

Tarih : 02 Mart 2018, 14:20
Puan Ver : İha'lara Uygulanan Para Cezaları Artırıldı(9/10)5

Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ'de yapılan düzenleme kapsamında İHA'lara ilişkin mevzuata aykırı davranışta bulunanlara uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi. Buna göre İHA cezaları yüzde 18,9 arttırıldı

AZAMİ AĞIRLIĞI 500 GRAMIN ÜZERİNDEKİ İHA'LAR SİSTEME KAYDEDİLECEK

Mevzuata göre, İHA satan şirketlerin sorumlu işleticileri ve yöneticilerinin, satılan araç bilgileriyle satın alanların kimlik bilgilerini usulüne uygun şekilde tutmaları ve azami kalkış ağırlığı 500 gramın üzerindeki araçlarıyla ilgili bilgileri, aynı gün içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan sisteme kaydetmeleri gerekiyor.

943 LİRA ZAM GELDİ

Söz konusu kayıtlar, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç soruşturmalarında kullanılmak üzere kolluk birimleriyle paylaşılıyor.

Bu yükümlülüğe aykırı hareket edenlerle yurt dışından bireysel olarak getirdiği veya yurt içinde devraldığı aracı en geç 3 gün içinde sisteme kaydettirmeyenlere uygulanan 5 bin liralık idari para cezası 5 bin 943 liraya yükseldi.

Kayıt esnasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar veya veri girişi yapanlara yönelik 10 bin liralık ceza da 11 bin 885 liraya çıktı.

PARA CEZALARI SİVİL HAVACILIK MÜDÜRLÜĞÜNCE UYGULANIYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenen kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında İHA uçuran kişilere bin liradan 10 bin liraya kadar uygulanan idari para cezalarının miktarı bin 189 ile 11 bin 885 lira olarak yeniden belirlendi.

Belirtilen durumların dışında kalmasına karşın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün İHA'larla ilgili koyduğu kurallara ve bu kapsamda sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla alacağı önlemlere uymayanlara uygulanacak cezaların sınırı da bin 189 ile 11 bin 885 liraya yükseldi.

Belirlenen alanlar dışında İHA uçuranlara verilecek idari para cezaları mahallin mülki idare amirliğince, diğer idari para cezaları ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygulanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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