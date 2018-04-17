İHANET DEDİKODULARINA ALDIRIŞ ETMEYEN LEONARDO DİCAPRİO, GENÇ SEVGİLİSİ İLE AŞKA GELDİ
Çapkınlıkları ile magazin gündeminde sık sık haber olan Leonardo DiCaprio, katıldığı festivalde kendisine ihanet ettiği konuşulan 20 yaşındaki sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.
Hollywood'un en çapkın isimlerinden Leonardo Di Caprio ile genç sevgilisi Camila Morrone arasındaki ihanet krizi aşıldı.
DEDİKODULAR ASILSIZ ÇIKTI
Geçtiğimiz hafta basına yansıyan iddialara göre; 20 yaşındaki Camila Morrone, 43 yaşındaki Leonardo Dicaprio ile birlikteyken başka bir ilişki yaşamıştı. Dedikoduların asılsız olduğu, önceki akşam Kaliforniya'da düzenlenen Coachella Festivali'nde ortaya çıktı.
ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR
Oscar ödüllü Leonardo DiCaprio ile model sevgilisi, dünyaca ünlü yıldızların akın ettiği festivalde romantik anlar yaşadı.
GÖZLÜĞÜNÜ VE KAPÜŞONUNU ÇIKARMADI
Tanınmamak için gözlüğünü ve kapüşonunu çıkarmayan Leo, yine de objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.
İkili festivalde böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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