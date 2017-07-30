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İhanetin Böylesi! Bylock Kullandığı Tespit Edilen İki Korucu Gözaltında
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İhanetin Böylesi! ByLock Kullandığı Tespit Edilen İki Korucu Gözaltında

İHANETİN BÖYLESİ! BYLOCK KULLANDIĞI TESPİT EDİLEN İKİ KORUCU GÖZALTINDA

Mardin'de yapılan FETÖ operasyonunda bir ilk yaşandı. İlk kez ByLock kullanan aynı zamanda muhtar da olan iki korucu gözaltına alındı. Muhtarların PKK bağlantısı araştırılıyor.

Tarih : 30 Temmuz 2017, 11:10
Puan Ver : İhanetin Böylesi! Bylock Kullandığı Tespit Edilen İki Korucu Gözaltında(9/10)5

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mardin polisi 8 ilde eş zamanlı olarak FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında bir ilk yaşandı.

KORUCULUK DA YAPIYORLAR

ByLock kullandığı tespit edilen Artuklu ilçesi Çağlar Köyü Muhtarı H.A. ve Midyat ilçesi Düzoba Muhtarı S.A.'da gözaltına alındı. Tutuklanarak cezaevine konan H.A.'nın 2003 yılından itibaren hem muhtar hem de güvenlik korucusu olduğu belirlendi. Her iki ismin de ortak başka bir özelliği ise aynı zamanda köy korucusu olmaları. Yani iki muhtar da güvenlik güçleriyle birlikte terör operasyonlarına katılıyordu. Bu durum terörle mücadelenin neden başarıya ulaşmadığını gözler önüne serdi.

POLİS PKK BAĞLANTISINI MERCEK ALTINA ALDI

15 Temmuz'dan bugüne süren operasyonlarda ilk kez ByLock kullanan muhtar ve köy korucusu tespit edildi. Polis H.A.'nın PKK terör örgütüyle bağlantısını tüm detaylarıyla mercek altına aldı. Koruculardan PKK'ya süren operasyonlar öncesinde istihbarat gidip-gitmediği inceleniyor. Muhtar S.A.'nın ise ByLock çıkan telefonu oğlunun kullandığını söylediği öğrenildi. (Kaynak: Akşam)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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