İHANETİNE GÖZ YUMDUĞU FENERLİ YILDIZLA DİKİŞ TUTTURAMADI
Oyuncu Tuvana Türkay ile futbolcu Alper Potuk'un ilişkisi ikinci denemede de ayrılıkla sonuçlandı.
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk (27) ile aynı yaştaki sevgilisi Tuvana Türkay, hayranları düğün haberini beklerken bir kez daha ayrılık kararı aldı.
YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE DUYURDU
Güzel oyuncu, yaptığı yazılı açıklamada "İki yıllık ilişkimizi karşılıklı saygı çerçevesinde bitirdik" ifadelerini kullandı.
İHANETİ AFFETMİŞTİ
Ünlü çiftten gelen ilk ayrılık haberi sonrası bu kararın nedeninin ihanet olduğu iddia edilmişti. Alper Potuk'un başka bir güzelle yakınlaştığını duyan Tuvana Türkay'ın, ilişkiyi bitirdiği öne sürülmüştü.
"BİRBİRİMİZE AŞIĞIZ"
27 yaşındaki oyuncu, yıldız futbolcu ile barıştıktan sonra "Birbirimize aşığız. Ayrılığa dayanamadık ve yeniden barıştık. Bu aşkın bitmesine izin vermedik" demişti.
İkilinin bu mutlu kareleri tarih oldu;
Kaynak: haberinburada
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