Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

ihracat rakamları açıklandı

İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Türkiye'nin ihracatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalatı yüzde 21.7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti

Tarih : 30 Haziran 2017, 10:44
Puan Ver : İhracat Rakamları Açıklandı(6/10)8


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12.5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalat yüzde 21.7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 43.3 artarak 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mayıs ayında yüzde 70.4 iken, 2017 Mayıs ayında yüzde 65.1'e düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 0.2 azaldı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.2 azaldı, ithalat yüzde 9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9.6, ithalat yüzde 21 arttı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İhracat  Rakamları  Açıklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER