İKAMETGAH E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK
Vatandaşların pek çok işine kolaylık getiren e-devlet artık ikametgah da verecek.
Vatandaşların pek çok işine kolaylık getiren e-devlet artık ikametgah da verecek. Bundan sonra Aile Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgahlar e-devlet üzerinden alınabilecek.
Özellikle aylık bağlatma, miras gibi işlemlerde kullanılan bu belgelerin e-devlet şifresiyle alınabilmesi vatandaşa büyük kolaylık getiriyor.
kaynak:haberakar
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