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ikametgah e-devlet üzerinden alınabilecek

İKAMETGAH E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLECEK

Vatandaşların pek çok işine kolaylık getiren e-devlet artık ikametgah da verecek.

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:51
Puan Ver : İkametgah E-Devlet Üzerinden Alınabilecek(7/10)8


Vatandaşların pek çok işine kolaylık getiren e-devlet artık ikametgah da verecek. Bundan sonra Aile Nüfus Kayıt Örneği ve İkametgahlar e-devlet üzerinden alınabilecek.



Özellikle aylık bağlatma, miras gibi işlemlerde kullanılan bu belgelerin e-devlet şifresiyle alınabilmesi vatandaşa büyük kolaylık getiriyor.



 



kaynak:haberakar








Etiketler: İkametgah  E-Devlet  Üzerinden  Alınabilecek    haber

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