İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

İKİ ADET SUİKAST SİLAHI BULUNDU


İKİ ADET SUİKAST SİLAHI BULUNDU
Tarih : 03 Nisan 2017, 16:24
Puan Ver : İki Adet Suikast Silahı Bulundu(7/10)9


Milas'ta polisin yaptığı uygulamada suikast silahı olarak bilinen 'Glock' marka ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık suçlarına ilişkin dün Akkent uygulama noktasında gerçekleştirilen şok tarzı denetimde bir kişiden şüphelenildi.



Ekiplerin, durdurduğu lüks otomobilin tüm bölümlerinde kaçakçılık suçuna ilişkin delil arandı. Ekipler, araçta son olarak motor kısmını kontrol ettiklerinde buraya zulalanmış ve paketlenmiş halde iki tabanca ve mermiler buldu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: İki  Adet  Suikast  Silahı  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER