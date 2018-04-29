Tuzla'da otomobil ve minibüsün kafa kafaya çarpışması ile meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstanbul Tuzla Şifa Mahallesi İstanbul istikametindeki yan yolda İsa Fidan'ın kullandığı otomobille Hasan Demirbaş idaresindeki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu minibüs yolun kenarındaki bariyerlere çarparak yan yatarken, otomobil yine bariyerlere çarparak durdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada iki sürücü de araçlarında sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri Demirbaş'ı minibüsten çıkararak Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Fidan ise tüm müdahelelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Aşırı süretli olduğu öne sürülen araçların hangisinin kazaya sebep olduğunu belirlemek için polis çevredeki yol ve güvenlik kameralarında inceleme başlattı.

OTOPSİ YAPILACAK

İncelemelerin ardından İsa Fidan'ın cenazesi otopsi için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada