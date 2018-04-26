İKİ ÇOCUK ANNESİ KADINI VURUP KAFASINA SIKTI!
Silivri'de evli ve iki çocuk annesi kadını vuran şüpheli, ardından kendi kafasına ateş ederek intihar etti.
Silivri'de iki çocuk annesi kadını vuran şüpheli aynı silahla intihar etti.
ÖNCE KADINI VURDU ARDINDAN KAFASINA SIKTI
Silivri'deki olay bir sitede sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa B., siteye girerek evli ve iki çocuğu bulunan Şennur T.,isimli kadına silahla ateş etti. Daha sonra silahı kendisine doğrultan Mustafa B., kafasına ateş ederek intihar etti.
KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Şennur T., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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