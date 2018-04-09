Sevgilisinin Yatağında Gördüğü Adamı Bıçaklayan Genç, Ambulansı Aratmamış
Ukrayna'nın Efsane Kalecisi Shovkovskiy'ye Eski Kaynanasından Silahlı Saldırıda Bulundu
Malatya'da Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
İki Dünya Devi Nusr-Et'e Ortak Oldu! Tam 200 Milyon Dolar Ödediler
Emmanuel Emenike İspanyol Ekibi Las Palmas'ta Kriz Çıkardı
Annenin Çocukların Elinden Alıp Yere Attığı Av Tüfeği Ateş Aldı, 2 Çocuk Yaralandı
Hdp'li Vekil Özkan'a 3 Ayrı Suçtan Toplamda 7 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Verildi
Zorlu Mücadelede 11'ler Belli Oldu! İşte Sürpriz Kadrolar
Almanya'da, Grev Nedeniyle 800'den Fazla Uçuş İptal Edildi
Fransız Devi Psg'nin Yeni Hocası Thomas Tuchel
Trump 'askerlerle Görüşüyorum' Deyip, Suriye Kararı İçin Saat Verdi!
Oğlunun Yanında Öldürülmüştü! Gürcü Baba, Mafya Babasıymış!
Tem Otoyolu İzmit Mevkiinde Zincirleme Kaza! Ankara Yönü Trafiğe Kapandı
Premier Ligde Mart Ayının Futbolcusu Muhammed Salah Oldu
Beyaz Saray'a Yakın Kaynaklar: Doğu Guta'daki Saldırıyı Kimin Yaptığını Tespit Edemedik!
İsrail Suriye'yi Vurmadan Büyük Abisine Danışmış!
60 Yaşındaki Kadının Okuma Azmi! Önce İneğini Sağıyor Sonra Kursa Gidiyor
Ato Başkanvekili Deryal'e Yumruklu Saldırı! O Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Çorum Ve Yozgat Şeker Fabrikalarının Yeni Sahipleri Belli Oldu
Bir Dönem Kapanıyor: Takımdan Ayrılıyorum

İki dünya devi Nusr-Et'e ortak oldu! Tam 200 milyon dolar ödediler

İKİ DÜNYA DEVİ NUSR-ET'E ORTAK OLDU! TAM 200 MİLYON DOLAR ÖDEDİLER

Doğuş Grubu tarafından 2012'de kurulan ve içerisinde Nusr-Et ve Zuma gibi yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren markaların bulunduğu D.ream, Singapurlu ve İngiliz devleriyle ortak oluyor.

Tarih : 09 Nisan 2018, 20:10
Puan Ver : İki Dünya Devi Nusr-Et'e Ortak Oldu! Tam 200 Milyon Dolar Ödediler(8/10)4

Doğuş Grubu tarafından 2012 yılında kurulan ve içerisinde Nusr-Et ve Zuma gibi yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren markaların bulunduğu Doğuş Restaurant Entertainment and Management (D.ream) dünya deviyle ortak oluyor. D.ream'in altında yer alan "d.ream International BV" şirketinde, dünyanın önde gelen kuruluşlarından Singapur devlet fonu Temasek ve İngiltere'de bulunan yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners ile yüzde 17 hisse devri karşılığında ortak oldu. Anlaşma kapsamında şirketin toplam değeri 1.2 milyar dolar olarak belirlenirken, hisse devri 200 milyon dolar karşılığında gerçekleşti.

"TÜRK MUTFAĞINI TANITIYORUZ"

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Temasek ve Metric gibi dünya devi kuruluşların Türkiye'ye yatırım yapmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğuş Grubu'nun yeme içme sektöründe yaptığı yatırımların ve yarattığı değerin başarısı bu işlem ile tescillenmiş bulunmaktadır. Özellikle servis ve hizmet sektöründe planlı ve stratejik çalışmalarımızın tüm dünyada kabul görüp örnek alındığını memnuniyetle izliyoruz. Grubumuzun bu sektördeki uzun dönemli hedefleri ve büyüme stratejisi doğrultusunda yeni ortaklarımızla beraber değer yaratmaya devam edeceğiz. Türk turizmine ve misafirlerimize dünya markalarını getirmek, Türk mutfağı ve misafirperverliğini de dünyada tanıtmak asli görevimizdir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İki  Dünya  Devi  Nusr-Et  E  Ortak  Oldu  Tam  200  Milyon  Dolar  
Ödediler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER