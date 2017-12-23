NBA'de 1989 finallerinden beri birbirine düşman olan Magic Johnson ile Isiah Thomas, katıldıkları canlı yayında birbirlerine sarılarak barıştı.

Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson ile Detroit Pistons efsanesi Isiah Thomas, NBA'in 1988 finallerinde karşılaştıklarında ezeli rakip ama ebedi dosttu. 1989 finallerinde tekrar karşılaştıklarında ise parkeden dostlukları biterek ayrıldılar.

1992 Barcelona Olimpiyatı'na 'Rüya Takım' (Dream Team) lakabıyla damgasını vuran Amerikan milli basketbol takımına Thomas'ın seçilmesini engelleyenler arasında Magic de yer alınca eski dostlar düşmana dönüştü.

Bunun kadim bir düşmanlık olmasını ise NBA TV'de yayımlanan bir program önledi.

MAGIC, HIV TAŞIDIĞINI AÇIKLADIKTAN SONRA BASKETBOLU BIRAKMIŞTI

Johnson ile Thomas, çeyrek asır sonra hem ağladı hem de izleyicileri ağlattı. Olimpiyat öncesi HIV virüsü taşıdığını açıklamış olan ve diğer NBA oyuncuları sağlık gerekçeleriyle kendisiyle birlikte parkeye çıkmak istemediği için profesyonel basketbolu bırakmak zorunda kalan Johnson, Thomas'ın kendisinin cinsel yönelimi hakkında dedikodu yaptığı, karalama kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle 'Rüya Takım'a çağrılmasını engellediğini 2009'da Boston Celtics efsanesi Larry Bird ile birlikte yayımladığı 'Oyun Bizimken' isimli kitapta anlatmıştı. Ancak NBA TV'deki programda Johnson özür diledi, Thomas da kabul etti.

"YARALADIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

Sesi titreyen Johnson'ın ağzından "Senden özür dilememe izin ver, seni yaraladıysam, uzun zamandır biraraya gelmedik ve çok şükür Tanrı bizi bir araya getirdi" sözleri döküldü. Karşılıklı oturuyorlardı, aralarında sadece Larry O'Brien Kupası vardı. Gözlerinden yaşlar dökülmeye başlayan Thomas, ayağa kalktı, Johnson'ı kucakladı ve başını omzuna dayayarak ağladı.

"ARTIK GEÇTİ KARDEŞİM"

Thomas'ın başına bir öpücük kondurup "Biliyorum dostum. Beni de yaraladı. Buraya gel dostum. Bu delilik, bu da yaşamak zorunda olduğumuz o şeylerden biri, ama geçti artık kardeşim" diyen Johnson, ailesinin yıllardır Thomas ile barışmasını söylediğini, fakat kendisinin reddettiğini anlattı.

İki eski dostun TV programında bir araya gelmeyi nasıl kabul ettiği açıklanmadı. Johnson, bunun için pek çok telefon aldığını söylerken "Herkes aradığında 'kesinlikle bunu yapacağız' yanıtını verdim" dedi, ama ayrıntıya girmedi.

Kaynak: haberinburada