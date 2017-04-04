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iki girişimci kuşkonmaz üretimiyle dünyaya açılıyor

İKİ GİRİŞİMCİ KUŞKONMAZ ÜRETİMİYLE DÜNYAYA AÇILIYOR

İstanbul'da deneme amacıyla 2006 yılında 5 dönüm alanda başladıkları kuşkonmaz tarımına verim alamadıkları için mikroklima özelliğine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde devam eden iki girişimci, bugün 510 dönüm arazide üretim yapar hale geldi.

Tarih : 04 Nisan 2017, 09:52
Puan Ver : İki Girişimci Kuşkonmaz Üretimiyle Dünyaya Açılıyor(5/10)7


İstanbul'da 5 dönüm alanda başladıkları kuşkonmaz tarımına verim alamadıkları için mikroklima özelliğine sahip Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde devam eden iki girişimci, bugün 510 dönümlük arazide üretim yaparak, yurdun dört bir yanına ürün gönderiyor.



Şirket ortaklarından Murat Şenbuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın arkadaşı ve ortağı Arman Badur'un çocukluk yıllarında Giritli babaannesiyle baharda doğadan topladıkları yabani otlardan yola çıkarak, kuşkonmaz yetiştirmeye karar verdiklerini belirterek, ilk defa 2006 yılında İstanbul'da 5 dönüm tarlada başladıkları kuşkonmaz tarımında karasal iklim ve kısa sezon yüzünden zorlandıklarını kaydetti.



 



kaynak:milliyet








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