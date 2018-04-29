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İki grubun taşlı sopalı kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

İKİ GRUBUN TAŞLI SOPALI KAVGASI KANLI BİTTİ: 7 YARALI

Konya'da iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Tarih : 29 Nisan 2018, 09:40
Puan Ver : İki Grubun Taşlı Sopalı Kavgası Kanlı Bitti: 7 Yaralı(9/10)5

Konya Osman Ayvaz'a ait merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Arap Böldüren Caddesi'nde bulunan iş yerinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile içerideki Hacı Kahraman ve Suriye uyruklu Tarık Hamo arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası iş yerinden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra kalabalık bir grupla döndü. İki grup arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Olayda, Hacı Kahraman, Uğur ve Ali Ayvaz ile Suriye uyruklu Tarık Hamo, Cuma Hamo, Muhammed Caradel ve Muhammed El Kalafi taş ve sopalarla yaralandı.Ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olay yerinde toplanan kalabalık, çevik kuvvet ekiplerince dağıtıldı. Polisin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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