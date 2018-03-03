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İki hain Türk Bayrağı'nı indirirken kameraya yakalandı

İKİ HAİN TÜRK BAYRAĞI'NI İNDİRİRKEN KAMERAYA YAKALANDI

İzmir'in Buca ilçesinde iki hain, bir iş yerindeki Türk bayrağını asılı olduğu yerden söküp indirdi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarih : 03 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : İki Hain Türk Bayrağı'nı İndirirken Kameraya Yakalandı(7/10)3

İzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen iki şahıs, bir iş yerindeki Türk bayrağını kimsenin olmadığı sırada saygısızca asılı olduğu yerden söküp yere düşürdü. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TÜRK BAYRAĞINI İNDİRDİLER

Olay, 24 Şubat Cumartesi günü 6. Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen iki şahıs, kamyonetle sabah saat 06.00 sıralarında Türk bayrağının asılı olduğu iş yerinin önüne geldi. Araçtan inen şahıslar, etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek Türk bayrağını asılı olduğu yerden sökerek yere düşürdü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Daha sonra bayrağı alan şahıslar, araçlarına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Olayın ardından iş yerine gelen çalışanlar, Türk bayrağını göremeyince durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler karşısında şok olan çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, Türk bayrağını asılı olduğu yerden sökerek kayıplara karışan şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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