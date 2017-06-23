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İKİ İLDE ZIRHLI ARAÇLAR DEVRİLDİ: 13 POLİS YARALANDI


İKİ İLDE ZIRHLI ARAÇLAR DEVRİLDİ: 13 POLİS YARALANDI
Tarih : 23 Haziran 2017, 10:33
Puan Ver : İki İlde Zırhlı Araçlar Devrildi: 13 Polis Yaralandı(6/10)6


Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti için görevli özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada 6 özel harekat polisi yaralandı. Trabzon'un Yomra ilçesinde de kontrolden çıkan polis aracı devrildi, kazada araçta bulunan 7 Özel Harekat polisi yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Siverek - Diyarbakır karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğanın Harran ziyareti için Şanlıurfa'ya giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan özel harekat polisleri Volkan Durmuşcan, Ragayip Yiğit, Ramazan Unal, Mahmut Ali Bülbül, Yener Er ve İbrahim Azak yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



 



kaynak:hürriyet








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