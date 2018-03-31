İKİ İNGİLİZ DEVİ, ÇAĞLAR'IN TRANSFERİ İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
İngiliz ekiplerinden Manchester City ile Arsenal, Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün transferi için görüşmelere başladı.
A Milli Futbol Takımımız ve Türk futbolunun yükselen değerlerinden Çağlar Söyüncü rotasını İngiltere'ye kırıyor. Avrupa'nın en iyi ve en çekişmeli ligi olarak görülen Premier Lig'in dev kulüpleri Arsenal ve Manchester City, Çağlar için adeta bir yarışa tutuştu.
Uzun bir süredir Arsenal'in takibinde olan genç stoper, son anda City ile de görüşmelere başladı. Şu anda Bundesliga'da Freiburg forması giyen Çağlar'ın menajerinin dün itibariyle Londra'da Manchester City ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
ARSENAL, MANCHESTER CITY'NİN ÖNÜNDE
Edinilen bilgiye göre, daha önce 2015-16 sezonunda bir diğer Türk yıldız Enes Ünal'ı kadrosuna katan City, şimdi de 21 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor. Ancak transfer görüşmelerinde Arsenal'in elinin daha güçlü olduğu ifade edildi. Topçuların sezon başından beri kadrosunda görmek istediği Çağlar için transferde ciddi bir yatırım ayarladığı ve bu nedenle hazırlıkların tamam olduğu aktarıldı. City'nin son anda araya girip, ihtimallerini zorlayacağı dile getirildi.
Dün itibariyle de City-Çağlar Söyüncü cephesinde ilk görüşmeler yapıldı. Arsenal'in de yakından izlediği bu görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Öte yandan, İngiliz basınında, Arsenal'in 30 milyon sterlin değerinde bir parayı gözden çıkardığı ve teklif konusunda en güçlü takım olduğunu da bildirildi.
"TEMPOLU, OYUNU İYİ OKUYOR"
Çağlar Söyüncü'nün İngiltere'ye transfer olma ihtimali, Ada basınını heyecanlandırdı. Daily Mail Gazetesi, milli stoperle ilgili detaylı bir analiz yazısı yayımladı. Gazetenin detayında Çağlar ile ilgili, "Top hakimiyeti iyi, hava toplarında etkili, tempolu ve oyunu iyi okuyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Öğretim Görevlisi, Eski Sevgilisini 2 Saat Dövüp Sokağa Attı!
- Başkan Metro Kazasına 'ihmal' Dedi; Kötü Haberi Verdi: 2 Gün Sefer Yok
- Tunceli'de Sıcak Çatışma: 3 Pkk'lı Öldürüldü, 1 Asker Yaralı
- Etkisiz Hale Getirilen 90 Teröristten 2'si Sözde Lider Kadrodan!
- Nehre Düşen Otomobilin Tavanına Çıkarak Canını Kurtardı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Nba'de Ersan İlyasova, Fetö'cü Enes Kanter'i Yere Serdi
- Aziz Yıldırım, Ali Koç'u Hedef Aldı: Onu Tebrik Ediyorum, Fethullah Gülen'in Yapamadığını Yaptı
- Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'a Başkan Adayı Oldu
- Inter, Emre Mor'u Transfer Edemeyen Sportif Direktörünü Kovdu
- Galatasaray Tarih Yazdı! Avrupa'da Finaldeyiz
DÜNYA HABERLERİ
- Çin Açıkladı: Risk Yok, Dünyaya Düşecek Olan Uzay İstasyonu Görsel Bir Şölen Yaratacak
- Çin'in Karındeşen Jack Lakaplı Seri Katili 30 Yıl Sonra İdam Edilecek
- İsrail Katliam Yaptı! Filistinlilere Ateş Açtı: 7 Ölü, 500 Yaralı
- Moody's'in Kredi Notunu Düşürdüğü Tesla, İflasın Eşiğine Geldi
- Ağrı Çeken Çinlinin Kulağından Kurtçuklar Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar