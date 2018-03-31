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İki İngiliz Devi, Çağlar'ın Transferi İçin Resmi Görüşmelere Başladı
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İki İngiliz devi, Çağlar'ın transferi için resmi görüşmelere başladı

İKİ İNGİLİZ DEVİ, ÇAĞLAR'IN TRANSFERİ İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İngiliz ekiplerinden Manchester City ile Arsenal, Freiburg'da forma giyen Çağlar Söyüncü'nün transferi için görüşmelere başladı.

Tarih : 31 Mart 2018, 11:40
Puan Ver : İki İngiliz Devi, Çağlar'ın Transferi İçin Resmi Görüşmelere Başladı(6/10)2

A Milli Futbol Takımımız ve Türk futbolunun yükselen değerlerinden Çağlar Söyüncü rotasını İngiltere'ye kırıyor. Avrupa'nın en iyi ve en çekişmeli ligi olarak görülen Premier Lig'in dev kulüpleri Arsenal ve Manchester City, Çağlar için adeta bir yarışa tutuştu.

Uzun bir süredir Arsenal'in takibinde olan genç stoper, son anda City ile de görüşmelere başladı. Şu anda Bundesliga'da Freiburg forması giyen Çağlar'ın menajerinin dün itibariyle Londra'da Manchester City ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

ARSENAL, MANCHESTER CITY'NİN ÖNÜNDE

Edinilen bilgiye göre, daha önce 2015-16 sezonunda bir diğer Türk yıldız Enes Ünal'ı kadrosuna katan City, şimdi de 21 yaşındaki savunmacıyla ilgileniyor. Ancak transfer görüşmelerinde Arsenal'in elinin daha güçlü olduğu ifade edildi. Topçuların sezon başından beri kadrosunda görmek istediği Çağlar için transferde ciddi bir yatırım ayarladığı ve bu nedenle hazırlıkların tamam olduğu aktarıldı. City'nin son anda araya girip, ihtimallerini zorlayacağı dile getirildi.

Dün itibariyle de City-Çağlar Söyüncü cephesinde ilk görüşmeler yapıldı. Arsenal'in de yakından izlediği bu görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Öte yandan, İngiliz basınında, Arsenal'in 30 milyon sterlin değerinde bir parayı gözden çıkardığı ve teklif konusunda en güçlü takım olduğunu da bildirildi.

"TEMPOLU, OYUNU İYİ OKUYOR"

Çağlar Söyüncü'nün İngiltere'ye transfer olma ihtimali, Ada basınını heyecanlandırdı. Daily Mail Gazetesi, milli stoperle ilgili detaylı bir analiz yazısı yayımladı. Gazetenin detayında Çağlar ile ilgili, "Top hakimiyeti iyi, hava toplarında etkili, tempolu ve oyunu iyi okuyor" ifadeleri kullanıldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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