İKİ KARDEŞE YILDIRIM ÇARPMIŞTI, DÜN AĞABEYİ BUGÜN İSE KENDİSİ ÖLDÜ
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 17 yaşındaki genç yaralanmış, ağabeyi ise hayatını kaybetmişti. Yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki Dayip Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dün yaşanan olayda Dayip Öztürk'ün ağabeyi Halil Öztürk de olay yerinde hayatını kaybetmişti.
İKİ KARDEŞİN BULUNDUĞU ALANA YILDIRIM DÜŞMÜŞTÜ
Yazıhan İlçesi Erecek Mahallesi kırsalında hayvan otlatmaya çıkan Halil Öztürk (19) ve Dayip Öztürk(17) kardeşlerin bulunduğu alana yıldırım düşmüş, olayda Halil Öztürk hayatını kaybetmişti.
DÜN AĞABEYİ BUGÜN İSE KENDİSİ ÖLDÜ
Yaralı olarak 112 Acil Servisi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Dayip Öztürk'ün ise yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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