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İki küçük çobanın cansız bedeni su kuyusundan çıktı

İKİ KÜÇÜK ÇOBANIN CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDAN ÇIKTI

Gaziantep'te, hayvan otlattıkları arazideki sulama göletine giren iki küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Tarih : 27 Nisan 2018, 15:50
Puan Ver : İki Küçük Çobanın Cansız Bedeni Su Kuyusundan Çıktı(10/10)6

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Dostallı Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kaya(13) ve Berat Taş(12) isimli iki arkadaş okuldan çıktıktan sonra kendilerine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için meraya götürdü. Akşam saatlerinde hayvanların köye dönmesine rağmen çocukların eve gelmemesi üzerine arama yapan aileler jandarmaya haber verdi. İki çocuğun cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Cenazeler otopsinin tamamlanmasının ardından Dostallı Mahallesi'nde defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Adlı Tıp Kurumunun önünde bekleyen çocukların aileleri ise büyük acı yaşadı. Sinir krizleri ve baygınlık geçiren aile üyeleri, yakınları tarafından güçlükle zapt edildi. Çoban arkadaşların büyük acı yaşayan yakınlarından biri ise eline aldığı ayakkabı ile Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen aracın kaportası ve camına vurdu.

ANNELER YAVRULARINDAN KALAN KIYAFETLERİ KOKLADI

Berat Taş'ın annesi Şengül ile Yusuf'un annesi Nurgül Kaya da sinir krizleri geçirdi. Çocuklarına ait pantolon ve terlikleri görevlilerden alan anneler, kıyafetlere sarılarak feryat etti. Yavrularından geriye kalan pantolon ve terliği bir an bile bırakmayan acılı anneler, zaman zaman eşyalarına sarılıp kokladı. Tek kız kardeşi bulunan Berat Taş ve iki kız kardeşi olan Yusuf Kaya'nın cenazeleri defnedilmek üzere Dostallı Mahallesi'ne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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