İKİ LİDERLE NE KONUŞTUĞU ANLATIP DUYURDU: VİDEOLARI PUTİN'E GÖNDERDİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin'le ve Trump'la yaptığımız görüşmelerde, Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Gelen Putin'in özel temsilcisine Doğu Guta'da çekilmiş elimizdeki videoları verdim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Gerek Putin gerek Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suların ısınmasının doğru olmayacağını söyledik. Gelen Putin'in özel temsilcisine Doğu Guta'da çekilmiş elimizdeki videoları verdim. Sanki hava biraz yumuşaması durumu söz konusu." açıklamasında bulundu.
İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:
"GÖRÜNTÜLERİ PUTİN'E GÖNDERDİM"
Putin ve Trump ile görüşmelerde Suriye'yi ele aldık. Suriye'deki barışın temini için neler yapılabiliriz konuştuk. Barışın tesisi ile bölgede yaşanan trajedinin sona ermesi temennimiz oldu. Duma ve Doğu Guta'daki gelişmeler can yakıcı, felaket adımlarıydı. Bunların ben de video çekimleri vardı. Putin'in özel temsilcisine de verdim. Gelen özel temsilci ile de bunları konuştuk.
"KİMYASAL SİLAHLAR MI İNSANLAR DAHA ÇOK ÖLÜYOR, KONVANSİYONEL SİLAHLARLA MI?"
Sayın Trump ile de konuları etraflıca ele aldık. Sürece yaklaşımlarını sergilerken kendilerine ifadem, kimyasal silahların kullanılması sürecine koalisyon tutumunun önemli olduğunu, bizim tutumumuzun kararlı olduğunu belirttim. Kimyasal silahlar konusunda sert bir tutumumuz var. Kimyasal silahların dışında konvansiyonel silahları da gözardı edemeyiz. Kimyasal silahlarla mı insanlar daha çok ölüyor, konvansiyonel silahlarla mı? Konvansiyonel silahlarla da insanları acımasızca öldürüyorlar.
"TÜM KOALİSYON ÜLKELERİNİN YUMUŞAMASINI İSTİYORUZ"
Başta ABD olmak üzere, Rusya ve tüm koalisyon ülkelerinin yumuşamasını istiyoruz. Meseleyi barışla noktalamak, havayı yumuşatmak gerek. bizim mücadelemiz teröristlerle bir mücadeledir, batının bunu bilmesi lazım.
Kaynak: haberinburada
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