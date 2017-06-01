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iki milyon kişi sigarayı bırakmak için başvurdu

İKİ MİLYON KİŞİ SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN BAŞVURDU

Sağlık Bakanlığı tarafından sigarayı bırakmak isteyenlere destek amacıyla 2009'da kurulan "Sigara Bırakma Poliklinikleri"ne bugüne kadar 1 milyon 928 bin 916 kişi başvurdu.

Tarih : 01 Haziran 2017, 09:06
Puan Ver : İki Milyon Kişi Sigarayı Bırakmak İçin Başvurdu(9/10)10




Sigara denetimlerine ağırlık veren Bakanlık, 19 Temmuz 2009- 25 Mayıs 2017'de Türkiye genelinde bin 453 denetim ekibi ile 15 milyon 721 bin 601 denetim gerçekleştirdi, 185 milyon 188 bin 75 lira idari para cezası uyguladı.


Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi aracılığıyla, "Alo 184" iletişim hattına 171 bin 331 ihbar geldi. Sigara danışma hattı Alo 171, hizmete girdiği 2010'dan bugüne 24 milyon 950 bin 673 çağrıya yanıt verdi. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların taleplerine karşılık vererek hizmete erişimlerini kolaylaştırmak için 2009'da 62 merkezle uygulamaya konulan "Sigara Bırakma Polikliniği" sayısı, 2017'de 415'e çıkarıldı. Polikliniklerinden Ocak 2009-25 Mayıs 2017'de 1 milyon 928 bin 916 kişi hizmet aldı.


 


 


kaynak:sabah









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