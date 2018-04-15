İKİ ÖĞRETMEN, SINIFTAKİ MASADA CİNSEL İLİŞKİYE GİRERKEN BASILDI
İngiltere'de, sınıftaki masada cinsel ilişkiye giren iki öğretmen görevden atıldı.
44 yaşındaki İngilizce öğretmeni Judith Ramsdale ve 42 yaşındaki kimya öğretmeni Paul Bland, bir sınıfta öğretmen masasında ilişkiye girerken yakalandı. Kendilerini gören bir öğrencinin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine ikisi de evli olan öğretmenler hakkında soruşturma açılıp görevden uzaklaştırıldılar.
POLİS GÖRÜNTÜLERE ULAŞTI
Öğrenci, yaptığı ödevi öğretmenine kontrol ettirmek için sınıfa girdiği sırada öğretmenleri masanın üzerinde ilişkiye girdiklerini gördü. Öğrenci hemen durumu başka bir öğretmenine anlattı. Öğretmen ilk olarak öğrenciye inanmadı. Okulda dedikoduların yayılması üzerine öğretmenler hakkında soruşturma açıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, olayın tam da öğrencinin tarif ettiği gibi meydana geldiğini tespit etti.Evli olan Poul Bland, 3 çocuk babası.
Kaynak: haberinburada
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