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İki Polisimizi Şehit Eden Terörist, Gaziantep'te Yakalandı
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İki polisimizi şehit eden terörist, Gaziantep'te yakalandı

İKİ POLİSİMİZİ ŞEHİT EDEN TERÖRİST, GAZİANTEP'TE YAKALANDI

Kayseri'de 2 polisimizi şehit eden PKK'lı terörist, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : İki Polisimizi Şehit Eden Terörist, Gaziantep'te Yakalandı(9/10)5

Kayseri'de 2 polisi şehit eden PKK'lı teröristli Gaziantep'te polis operasyonuyla yakalandı.

EMNİYET TARAFINDAN ARANAN ÖRGÜT MENSUBU YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyonla, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme, resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında toplam 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir örgüt mensubu yakalandı.

PKK'LI TERÖRİST, KAYSERİ'DE 2 POLİSİMİZİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından 25 Mayıs 2012 tarihinde Kayseri ili Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik bomba yüklü araç ile canlı bomba saldırısı gerçekleştirilmiş, saldırıda 2 Emniyet Mensubu şehit olmuş ve 16 vatandaşımız yaralanmıştır. Bahse konu olaya karıştığı, olayı gerçekleştiren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilerek yargılandığı davada Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında karar verilen şahsın, Gaziantep ilinde bulunduğu yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine yapılan operasyonel çalışmalarda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlar tarafından tutuklanmıştır" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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