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İki Polisin Şehit Edildiği Ceylanpınar Davasında Bütün Sanıklar Beraat Etti

İKİ POLİSİN ŞEHİT EDİLDİĞİ CEYLANPINAR DAVASINDA BÜTÜN SANIKLAR BERAAT ETTİ

Ceylanpınar'da 22 Temmuz 2015'te, polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde uyurken şehit edilmesiyle ilgili açılan davada, tüm sanıklar cinayet suçlamasından beraat etti.

Tarih : 01 Mart 2018, 18:00
Puan Ver : İki Polisin Şehit Edildiği Ceylanpınar Davasında Bütün Sanıklar Beraat Etti(8/10)4

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, 22 Temmuz 2015 tarihinde, polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde uyurken şehit edilmesiyle ilgili açılan davada, 9 sanıktan tutuklu 4'üne 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Tüm sanıklar için cinayet suçundan beraat kararı verildi.

2015'TE İKİ POLİS ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, 22 Temmuz 2015'te, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evlerinde uyurken, teröristler tarafından şehit edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında 'terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık'tan dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI YENİLEDİ

Davasının 13'üncü duruşması 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçlarından müebbet hapsi istenen tutuklu sanıklardan Hasan Aydın hazır bulundu. Duruşmaya Sedat ve Hüseyin Aydın ile Naci Yılmaz ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık yakınları ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada cumhuriyet savcısı, geçen celsede verdiği, tutuklu yargılanan 4 sanığın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması mütalaasını yineledi.

CİNAYET SUÇUNDAN BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, davada yargılanan 4'ü tutuklu 9 kişinin 'cinayet' suçlamasından beraatlerine karar verdi. Heyet, ayrıca tutuklu Hasan Aydın, Hüseyin Aydın, Sedat Aydın ve Mehmet Naci Yılmaz'a sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 'örgüt propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verip, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak, tahliyelerine hükmetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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